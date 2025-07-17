Суд отказал ВЭБ.РФ в аресте имущества АО «Саратовский институт стекла»

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ в наложении ареста на имущество АО «Саратовский институт стекла» (СИС) по ходатайству ВЭБ.РФ. Государственная корпорация развития настаивала на предварительных обеспечительных мерах в рамках дела о банкротстве института, опасаясь вывода ликвидных активов.

ВЭБ.РФ требовала арестовать недвижимость и движимое имущество СИС, включая олово, стекломассу и готовую продукцию, на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Также корпорация просила запретить сделкам с имуществом, уже проданным трем компаниям, включая ООО «КОМПАНИЯ ЮСТАС» и ИП Поваляеву П.И. Основанием назывались неисполнение мирового соглашения по предыдущему делу о банкротстве и риск невозврата активов в конкурсную массу.

Суды первой и апелляционной инстанций единообразно отказали ВЭБ.РФ. Апелляция подтвердила, что корпорация не предоставила доказательств, что непринятие мер затруднит исполнение судебного акта или причинит ей значительный ущерб, как требует статья 90 АПК РФ. Предположения о возможном выводе активов были признаны недостаточным основанием. Суд также отметил, что введение обеспечительных мер до банкротства ограничило бы права СИС на исполнение ранее утвержденного мирового соглашения.

На момент рассмотрения апелляции, другим определением того же арбитражного суда от 6 мая 2025 года, ходатайство ВЭБ.РФ о принятии аналогичных обеспечительных мер уже было удовлетворено в полном объеме. Кроме того, в отношении АО «СИС» введена процедура наблюдения до 22 августа 2025 года. Апелляционная жалоба ВЭБ.РФ признана необоснованной и оставлена без удовлетворения. Постановление суда вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в кассации в Арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца.

Никита Маркелов