В Саратовской области многодетным хотят предоставлять бесплатных юристов

Многодетные родители смогут получать бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком 23 лет, если он обучается в образовательной организации. Соответствующий законопроект инициирован прокурором Саратовской области и обсуждался в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Анастасия Соболевская рассказала о законопроекте, а также чем обусловлена необходимость его принятия.

Федеральным законодательством были внесены изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в частности был дополнен перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение, закреплено право на ее получение многодетными родителями, имеющими трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Зачастую таким родителям необходимо помочь с представлением интересов в суде, государственных и муниципальных органах, в рассмотрении судами дел об установлении или оспаривании отцовства либо материнства.

Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической помощи» охватывает граждан, указанных в федеральном законе, также в нем установлены дополнительные категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи. В частности, родители-усыновители, имеющие трех или более несовершеннолетних детей.

«Несмотря на схожесть понятий многодетный родитель и родитель, имеющих трех детей, они не являются идентичными, — высказалась представитель прокуратуры. —Таким образом, в Саратовской области на меру поддержки смогут рассчитывать больше родителей». До недавних пор родители детей, старшему из которых больше 18 лет, но меньше 23 лет, при условии его очного обучения, оставались неохваченными региональной мерой поддержки. В прокуратуре предлагают восполнить этот пробел. Законопроект одобрен депутатами и вынесен на рассмотрение на ближайшее заседание облдумы.

Татьяна Смирнова