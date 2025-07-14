Ясли бы да кабы

Волгоградская компания «Италбетон» не смогла построить детский сад в Ахтубинске по контракту с астраханским УКС, стоимость которого выросла с 170 до 220 млн рублей. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке из-за многократных срывов сроков строительства. «Италбетон» подал иск, требуя признать расторжение незаконным, но Арбитражный суд Астраханской области встал на сторону заказчика. Суд счел существенные нарушения сроков подрядчиком достаточным основанием для расторжения контракта. Юристы поясняют, что отказ в иске типичен, когда заказчик документально фиксирует просрочки и начисляет штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детсад в Ахтубинске должны были сдать в сентябре 2023 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Детсад в Ахтубинске должны были сдать в сентябре 2023 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Арбитражный суд Астраханской области признал законным одностороннее расторжение контракта стоимостью более 220 млн руб. между управлением капитального строительства (УКС) региона и волгоградским ООО «Италбетон». Суд отказал в иске подрядчику, который с 2022 года строил в Ахтубинске сад-ясли на 120 мест.

В августе 2022 года УКС заключило контракт с «Италбетоном», по которому до 20 декабря того же года фирма должна была возвести на ул. Садовой в городе Ахтубинске Астраханской области детский сад-ясли. На строительство объекта из бюджета региона изначально было выделено около 170 млн руб., указано на портале «ЕИС Закупки».

Однако сроки работ регулярно срывались, соответственно, даты введения сада в эксплуатацию переносились, а стоимость контракта росла. Согласно дополнительному соглашению от ноября 2022 года, сдача объекта планировалась в сентябре 2023 года. Далее УКС и «Италбетон» неоднократно заключали аналогичные соглашения. Например, в марте 2024 года заказчик установил срок ввода детсада в эксплуатацию 31 мая 2024 года, а затем в апреле стоимость контракта выросла до 220,4 млн руб.

ООО «Италбетон» зарегистрировано в Волжском Волгоградской области в 2014 году. Компания специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Фирмой владеет Джакомо Камоирано – он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Волгоградской области в 2019 году. За 2024 год выручка «Италбетона» составила 307 млн руб., убытки – 65 млн руб. Последняя прибыль была зафиксирована в 2022 году – 229 тыс. руб. В отношении организации открыто семь исполнительных производств на сумму 1,7 млн руб. «Италбетон» заключал контракты только с двумя заказчиками: с УКС Астраханской области на общую сумму 441,4 млн руб. и с ФКУ Исправительная колония-26 УФСИН России по Волгоградской области на сумму 33,8 млн руб.

Детский сад-ясли так и не был возведен в срок. В конце декабря прошлого года УКС уведомило руководство «Италбетона» об одностороннем расторжении контракта. В январе 2025 года подрядчик подал иск в Арбитражный суд региона с требованием признать действия заказчика незаконными. В апреле суд приостановил действие решения астраханского УКСа об отказе от исполнения контракта до рассмотрения дела по существу.

Во время спора в суде представители «Италбетон» настаивали, что расторжение лишает компанию возможности завершить строительство объекта, особенно если до окончания спора будет выбран новый подрядчик. УКС, в свою очередь, обосновало свое решение тем, что компания ненадлежаще выполняла свои обязательства по контракту.

В итоге суд пришел к выводу, что заказчик правомерно отказался от сотрудничества с волгоградской фирмой.



Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отметил, что в актах суда отсутствуют подробности, поэтому невозможно сказать, по какой причине суд отказал «Италбетону» в исковых требованиях, и есть ли у компании перспективы в апелляции. «На сайте „Госзакупки“ есть информация о том, что госзаказчик пять раз начислял исполнителю неустойку, из них четыре раза за нарушение сроков работ. Вероятно, именно это послужило причиной расторжения»,— прокомментировал юрист.

Артем Денисов, управляющий партнер юридической компании «Генезис», объяснил решение суда тем, что просрочка исполнения контракта — существенное нарушение. Кроме того, подрядчик не доказал свою невиновность. «Решение типично для споров, где заказчик документально фиксирует нарушения сроков»,— резюмировал эксперт.

Кроме того, юристы также заметили, что в суде «Италбетон» оспаривал одностороннее расторжение контракта, а на портале «ЕИС Закупки» указано, что исполнение было прекращено по соглашению сторон. Господин Денисов уверен, что это связано с технической ошибкой на сайте. «Система автоматически присваивает статус „соглашение сторон“ при отсутствии спора в ФАС, но подрядчик оспорил расторжение напрямую в суде», — объяснил юрист.

Гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев считает, что такая ситуация могла произойти по дум причинам. «Либо заказчик сам изменил формулировку задним числом. Либо стороны действительно заключили соглашение после одностороннего расторжения. Возможно, подрядчик согласился на расторжение по соглашению, но позже оспорил его в суде, так как заказчик не выполнил, например, свои обещания данные подрядчику, чтобы он согласился расторгнуть контракт по соглашению»,— считает господин Мирзоев.

Нина Шевченко