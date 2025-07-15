Саратовский губернатор встретился с новым транспортным прокурором

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с новым транспортным прокурором региона Романом Ковальчуком. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Романа Ковальчука назначили на указанную должность в прошлом месяце. В ходе прошедшей накануне, 14 июля, встречи господин Бусаргин обсудил с новым транспортным прокурором реализацию проектов в области, а также сотрудничество между правительством и надзорным ведомством.

Роман Ковальчук приступил к работе в надзорных органах в 2009 году. Сначала он занимал должность помощника Таганрогского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры. С 2020 по 2025 год Роман Ковальчук работал заместителем Новороссийского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.

Павел Фролов