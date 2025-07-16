Руководство энгельсской фирмы обвиняют в подделке ПТС на 30 млн рублей

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 30 млн руб. (чч. 3, 4 ст. 159.1 УК РФ) в отношении двух местных жителей в возрасте 38 и 40 лет, руководителей и учредителей ООО «Ф-Авто». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в период с 2018 по 2020 годы фигуранты похищали денежные средства банка путем предоставления для оформления кредитов под несуществующие машины заведомо ложных данных. Речь идет о паспортах автомобилей с поддельными номерами, измененными VIN-кодами, а также сведениях о доходах, месте работы и наличии собственности у заемщиков.

Причиненный банку в результате преступных действий ущерб превысил 30 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

По данным Rusprofile, ООО «Ф-Авто» зарегистрировано в Энгельсе в апреле 2010 года. Основной вид деятельности — торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Организация находится в процессе банкротства. Конкурсным управляющим с июля 2022 года является Александр Чуприков.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Ф-Авто» является Георгий Гуляев. В январе 2018 года гендиректором организации стал Еркн Шатпаков, в августе 2019 года — Георгий Гуляев. Последний также является учредителем ООО «Авто Галерея». Эта организация находится в процессе ликвидации.

Павел Фролов