Саратовская область представила практики работы с инвесторами на федеральной площадке

В Вологде при поддержке Агентства стратегических инициатив прошла встреча регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата. Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко в онлайн-режиме поделился опытом региона по ускоренному выделению земель для бизнес-проектов.

По словам господина Марченко, средний срок оформления аренды участков в регионе по упрощенной процедуре – 15,5 дней. Это на 6 дней быстрее, чем у других лидеров рейтинга. За три года по упрощенной схеме передано 11 участков под крупные проекты, а с 2023 года запущен специальный механизм для экотуризма, которым воспользовались 5 инвесторов. Земли доступны также под индустриальные парки и технопарки, гостиницы и производственные объекты.

Стандартная процедура согласований занимает до 50 дней, но ручное управление процессом ускоряет выдачу. Параллельно с Корпорацией развития формируется банк «готовых площадок»: отобрано 370 участков с предварительно согласованным назначением и дорожными картами. Как отметил господин Марченко, эти решения ускоряют запуск новых проектов.

Никита Маркелов