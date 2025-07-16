В Пензенской области зафиксировано снижение объемов ввода жилья почти на 30%

На территории Пензенской области за первые шесть месяцев этого года ввели в эксплуатацию около 348 тыс. кв. м жилья. К такому же периоду минувшего года это 72,3%, передает Пензастат.

Из указанного объема на индивидуальное жилищное строительство приходится 224,8 тыс. кв. м. В 2024 году за январь-июнь в регионе сдали 482 тыс. кв. м жилья.

Как сообщили в Росстате, в России за первые шесть месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию 52,2 млн кв. м жилья. Показатель аналогичного периода 2024 года был больше на 2,4% или на 1,3 млн кв. м.

Павел Фролов