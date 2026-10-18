В Англии и Уэльсе браки по статистике чаще распадаются после 20 лет
Более четверти (26%) разводов среди разнополых пар в Англии и Уэльсе в 2025 году произошли спустя 20 и более лет совместной жизни, сообщает The Guardian со ссылкой на последние данные Управления национальной статистики (ONS). При этом на пары со стажем от пяти до девяти лет пришлось 23% разводов.
Ранее сообщалось, что средняя продолжительность брака, завершившегося разводом, достигла рекордных 13 лет, что является максимумом с начала учета в 1963 году. Юристы по разводам связывают эту тенденцию с тем, что многие супруги откладывают расставание ради детей или по финансовым соображениям.
Издание отмечает, что подобная тенденция наблюдается и в США, где доля разводов после 20 лет брака с 1990-х годов удвоилась.