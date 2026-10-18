Мадьяр обвинил Орбана в подготовке госпереворота в Венгрии

«Сегодня Виктор Орбан, посмеиваясь, говорил о вооруженном восстании и насильственном изменении конституционного строя. Это одно из тяжелейших преступлений против государства»,— написал Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).