Мадьяр обвинил Орбана в подготовке госпереворота в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил бывшего главу правительства Виктора Орбана в подготовке государственного переворота. Господин Мадьяр пригрозил Виктору Орбану пожизненным заключением.
Так Петер Мадьяр прокомментировал заявление Виктора Орбана о том, что венгерская оппозиция готова к национальному сопротивлению действующим властям.
«Сегодня Виктор Орбан, посмеиваясь, говорил о вооруженном восстании и насильственном изменении конституционного строя. Это одно из тяжелейших преступлений против государства»,— написал Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Петер Мадьяр также процитировал статьи Уголовного кодекса Венгрии, который предусматривает от пяти до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение за попытку свержения конституционного строя или его подготовку.