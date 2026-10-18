Американец с докторской степенью безуспешно подал 2,3 тыс. заявок на работу

Издание отмечает, что история отражает сложную ситуацию на «замороженном» рынке труда США. Люди неохотно меняют работу, а безработные испытывают трудности из-за связанного с этим низкого уровня найма. Особенно тяжело приходится молодым специалистам с высшим образованием, тогда как положение работников без дипломов несколько лучше.