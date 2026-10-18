Американец с докторской степенью безуспешно подал 2,3 тыс. заявок на работу
В США соискатель с докторской степенью по химической инженерии подал более 2,3 тыс. заявок на работу, но трудоустроиться не смог, пишет The Wall Street Journal. Американец Джек Уэйс из Солт-Лейк-Сити закончил Принстонский университет в 2024 году. После неудачных попыток получить работу в сфере корпоративной науке и постдокторальных программах Уэйс расширил круг поисков и попытался устроиться в компании по разработке ПО и даже в пищевой промышленности, но также безуспешно.
Издание отмечает, что история отражает сложную ситуацию на «замороженном» рынке труда США. Люди неохотно меняют работу, а безработные испытывают трудности из-за связанного с этим низкого уровня найма. Особенно тяжело приходится молодым специалистам с высшим образованием, тогда как положение работников без дипломов несколько лучше.
По данным Gallup, лишь 34% американцев считают текущее время удачным для поиска достойной работы. Вместе с тем более 70% опрошенных Pew Research Center предполагают, что в перспективе ИИ еще больше сократит общее число рабочих мест.