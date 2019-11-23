Его проблемное высочество

Принц Эндрю, герцог Йоркский, объявил, что в ближайшем будущем не станет появляться на мероприятиях как представитель британской королевской семьи. Решение принято на фоне скандала после интервью принца BBC о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном. Американские власти обвиняли финансиста в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию несовершеннолетних, которые, по сообщениям СМИ, оказывали услуги и принцу Эндрю. В августе Джеффри Эпштейн покончил с собой в камере предварительного следствия.

В минувшую среду на официальной странице британской королевской семьи появилось заявление принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II. Принц сообщил, что попросил королеву разрешить ему отойти от исполнения публичных и общественных обязанностей в ближайшем будущем. «Мне стало ясно за последние несколько дней, что обстоятельства моих прежних контактов с Джеффри Эпштейном стали серьезной помехой для работы моей семьи и важной работы многих организаций и благотворительных фондов, которые я с гордостью поддерживаю»,— объяснил он свое решение.

За скупыми словами заявления скрывается непростая ситуация и скандал, на фоне которого множество организаций и благотворительных фондов публично отказались сотрудничать с принцем Эндрю.

Американский финансист, миллионер Джеффри Эпштейн — основатель и владелец J. Epstein & Co. Известная и влиятельная фигура в США и мире, у которого были связи в высшем обществе и в руководстве страны. В 2008 году его арестовали по обвинению в организации проституции и за секс с несовершеннолетними. Он признал свою вину, согласился сотрудничать со следствием и выплатил компенсации 36 пострадавшим от его действий девушкам. Благодаря этому он смог заключить сделку о предоставлении ему иммунитета от дальнейшего судебного преследования. Отсидев в тюрьме всего 13 месяцев, он вышел на свободу. По закону о его сделке с правосудием и досрочном освобождении должны были сообщить пострадавшим, однако этого не сделали. В феврале этого года следствие по делу Эпштейна возобновилось именно на этом основании.

Финансист Джеффри Эпштейн Фото: New York State Division of Criminal Justice Services

К тому моменту у следствия набралось немало исков от пострадавших, рассказывавших грязные подробности противозаконной деятельности Джеффри Эпштейна. Финансиста повторно арестовали в июле 2019 года. Обыскав его дом, полиция получила новые доказательства сексуальных преступлений. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и т. п. Но суда Джеффри Эпштейн уже не дождался. 10 августа его обнаружили мертвым в камере предварительного заключения. Он покончил с собой в возрасте 66 лет.

Однако расследование его преступлений не прекратилось. Появлялись все новые и новые подробности, назывались имена людей, каким-либо образом связанных с этой стороной жизни Эпштейна. В числе прочих назвали и принца Эндрю, который не скрывает, что был знаком и даже дружил с финансистом чуть ли не с конца 1990-х годов. В СМИ стали мелькать его давние фотографии, на одной из которых он в 2001 году в компании 17-летней Вирджинии Робертс Джуффре. Сейчас она рассказывает, что тогда Эпштейн силой заставлял ее оказывать сексуальные услуги богатым клиентам, и ей трижды пришлось заниматься сексом с принцем Эндрю. В СМИ появлялась информация и о том, что Джуффре якобы была не единственной из привлеченных Эпштейном к проституции девушек, которые проводили время с принцем Эндрю.

Какое-то время герцог Йоркский отрицал причастность к скандалу с Эпштейном. Однако 16 ноября все же решил объясниться публично и согласился на интервью в программе BBC Newsnight, результат которого превзошел все ожидания.

Принц Эндрю только объяснял ведущей, почему не мог быть причастен к тому, в чем его подозревают, но не осудил поступков Джеффри Эпштейна, чего от него так ожидала общественность. Не выразил он и сочувствия пострадавшим от действий Эпштейна.

Последней каплей стало признание, что принц не жалеет о своей дружбе с Эпштейном, поскольку благодаря ей он познакомился со многими интересными людьми, многое узнал и многому научился.

Буквально на следующий же день лицо принца украсило первые страницы газет с обличающими текстами, стали звучать заявления компаний, организаций и благотворительных фондов, которые поддерживал принц Эндрю, о разрыве отношений. Десятки компаний отказались от участия в учрежденной им программе поддержки предпринимательства Pitch@Palace, включая KPMG, Standard Chartered, Aon, Advertising Week, Inmarsat, Gravity Road и несколько университетов. Банк Barclays и компания Astra Zeneca пересматривают свое участие в этой программе. Компания BT отказалась поддерживать премию Inspiring Digital Enterprise имени герцога Йоркского, и теперь судьба премии под вопросом.

В опубликованном в среду заявлении принца Эндрю о сложении с себя публичных обязанностей прозвучало все то, что общественность так хотела от него услышать во время интервью.

«Вне всякого сомнения, я по-прежнему сожалею о моих необдуманных связях с Джеффри Эпштейном. Его самоубийство оставило многие вопросы без ответов, особенно для его жертв. И я глубоко сочувствую всем, кто от этого пострадал. Я могу только надеяться, что со временем они смогут восстановить свою жизнь»,— написал он. Но было уже слишком поздно.

Алена Миклашевская