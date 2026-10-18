Абраамян первой из россиянок выиграла чемпионат Европы по настольному теннису
Россиянка Элизабет Абраамян победила немку Аннетт Кауфманн в финале чемпионата Европы по настольному теннису со счетом 4:3. Это стало лучшим результатом российских спортсменов в одиночном разряде на чемпионатах Европы.
Чемпионат Европы по настольному проходил в Любляне с 11 октября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
Абраамян 23 года, она 11-кратная чемпионка России. До этого россиянки дважды становились бронзовыми призерами чемпионата Европы. Ирина Котихина завоевала награду в 2007 году, Полина Михайлова — в 2015-м.