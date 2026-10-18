За день над Россией сбили 41 беспилотник
Российские системы ПВО с 08:00 до 20:00 мск уничтожили 41 беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями, уточняется в сообщении.
В ночь на 18 октября ВСУ совершили масштабную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Санкт-Петербурге погиб один человек, 15 ранены. Во Всеволожске пострадали четыре человека. Под удар попали дата-центр VK, нефтяной терминал, логистический центр Ozon и жилые дома.