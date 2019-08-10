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Финансист Джеффри Эпштейн

Фото: AP

Обвинявшийся в секс-преступлениях американский финансист Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в секс-преступлениях, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене, сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица. Тело бизнесмена было найдено утром, по предварительным данным, господин Эпштейн повесился.

Офис окружного прокурора Манхэттена в прошлом месяце обвинил его в причастности к торговле девушками в возрасте 14 лет для предоставления сексуальных услуг. По данным СМИ, господина Эпштейна задержали из-за пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Джеффри Эпштейну грозил пожизненный срок, он признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы.

Господин Эпштейн начал карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, затем основал собственную фирму J. Epstein&Co.

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