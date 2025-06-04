Маск призвал полностью переделать проект бюджета США

Американский миллиардер Илон Маск, который покинул администрацию США в конце мая, вновь раскритиковал проект бюджета Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп уже подписал документ

«Нужно разработать новый проект бюджета, который не приведет к массовому увеличению дефицита и госдолга на $5 трлн»,— написал Илон Маск в соцсети X. Через час он опубликовал еще один пост, в котором заявил, что «банкротить Америку — ненормально».

Ранее миллиардер назвал проект бюджета «отвратительной мерзостью». Как пишет The New York Times, документ должен стать воплощением внутренней политики Дональда Трампа в жизнь. Он среди прочего предполагает сокращение налогов, увеличение расходов на оборону и миграционную политику, а также сокращение финансирования здравоохранения, образования и зеленой энергетики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».

Петр Бузлаев