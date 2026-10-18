Лавров 19 октября встретится в Тегеране с президентом Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время рабочего визита в Тегеран 19 октября проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
«В рамках встречи пройдет доверительный и обстоятельный обмен мнениями по широкой тематике двустороннего сотрудничества и ключевым международным проблемам, представляющим взаимный интерес»,— указано в сообщении ведомства.
Сергей Лавров также встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Это станет четвертой встречей министров с начала года. Они обсудят обстановку в районе Персидского залива и способы выхода из «острейшего международного кризиса», указано в сообщении.