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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

Макрон потребовал от правительства не допустить повторения беспорядков

Макрон призвал партии и профсоюзы Франции осудить прошедшие в стране беспорядки
Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации сообщил, что потребовал от правительства принять меры, чтобы в стране не повторялись массовые беспорядки. Он поручил улучшить сбор разведывательной информации для прогнозирования таких событий.
«Стране нужны порядок и успокоение, а не эскалация»,— сказал Эмманюэль Макрон (трансляцию вел BFMTV). Он призвал все политические партии, профессиональные объединения и профсоюзы осудить насилие и призвать к спокойствию в стране.

Францию охватили массовые беспорядки: поджоги, погромы, мародерство. Главное

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Эмманюэль Макрон пообещал, что правительство начнет работу со старшеклассниками, студентами, учителями и профсоюзами для решения проблем молодежи. Причастные к беспорядкам будут наказаны, подчеркнул глава государства. «Мы будем бескомпромиссны. Прислушиваться к мнению других и вести диалог не означает слабости или безнаказанности»,— заключил он.
17 октября по всей Франции прошли массовые протесты. Организаторы заявляли, что на улицы вышли более 800 тыс. человек. Участники демонстраций выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб. Вскоре протесты переросли в погромы. Полиция задержала более 2,3 тыс. человек.
Подробнее — в материале «Ъ» «Грабежи на всех этажах».

Во Франции возобновились протесты

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере
1/191/19
Протестующий в облаке слезоточивого газа
2/192/19
Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране
3/193/19
Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек
4/194/19
В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон
5/195/19
Протестующие с плакатами в Марселе
6/196/19
Полиция досматривает участника акций
7/197/19
После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо
8/198/19
Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций
9/199/19
Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается
10/1910/19
К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов
11/1911/19
Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»
12/1912/19
Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства
13/1913/19
За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих
14/1914/19
Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания
15/1915/19
Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы
16/1916/19
Полицейские оттесняют протестующих щитами
17/1917/19
Протестующий использует указатель метро в качестве щита
18/1918/19
Столкновения у Северного вокзала в Париже
19/1919/19
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Эмманюэль Макрон
Франция
Европа