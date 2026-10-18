Макрон потребовал от правительства не допустить повторения беспорядков

Эмманюэль Макрон пообещал, что правительство начнет работу со старшеклассниками, студентами, учителями и профсоюзами для решения проблем молодежи. Причастные к беспорядкам будут наказаны, подчеркнул глава государства. «Мы будем бескомпромиссны. Прислушиваться к мнению других и вести диалог не означает слабости или безнаказанности»,— заключил он.