Макрон потребовал от правительства не допустить повторения беспорядков
Макрон призвал партии и профсоюзы Франции осудить прошедшие в стране беспорядки
Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации сообщил, что потребовал от правительства принять меры, чтобы в стране не повторялись массовые беспорядки. Он поручил улучшить сбор разведывательной информации для прогнозирования таких событий.
«Стране нужны порядок и успокоение, а не эскалация»,— сказал Эмманюэль Макрон (трансляцию вел BFMTV). Он призвал все политические партии, профессиональные объединения и профсоюзы осудить насилие и призвать к спокойствию в стране.
Эмманюэль Макрон пообещал, что правительство начнет работу со старшеклассниками, студентами, учителями и профсоюзами для решения проблем молодежи. Причастные к беспорядкам будут наказаны, подчеркнул глава государства. «Мы будем бескомпромиссны. Прислушиваться к мнению других и вести диалог не означает слабости или безнаказанности»,— заключил он.
17 октября по всей Франции прошли массовые протесты. Организаторы заявляли, что на улицы вышли более 800 тыс. человек. Участники демонстраций выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб. Вскоре протесты переросли в погромы. Полиция задержала более 2,3 тыс. человек.