«Динамо» убежало
Победа над ЦСКА сделала его единоличным лидером чемпионата России
Главный матч 11-го тура чемпионата России сделал его единоличным лидером московское «Динамо». Свою седьмую подряд победу в первенстве динамовцы одержали на своем стадионе над шедшим с ним вровень ЦСКА в полном остроты и эмоций матче. Хозяева дожали армейцев в концовке, одолев конкурентов со счетом 3:1.
Воскресное столичное дерби с участием двух клубов, находившихся перед ним на верхушке таблицы, вело себя жестоко по отношению к тем, кто привык, что в любой футбольной игре обязаны быть хоть какая-то логика и какие-то более или менее устойчивые тренды. Тут ими не пахло — сгинули в бушующем океане эмоций и страстей.
Минут пять казалось, что динамовцы как-то не так настроились на этот матч исключительной для обоих участников важности — дергаются, медлят, сомневаются в своих решениях.
Вот же, чуть гол себе не привезли. Хорошо, что голкипер Андрей Лунев накрыл почти упущенный мяч в ногах у соперника. Но прошло десять минут — и уже у ворот ЦСКА было жарко, уже армейцы стали выглядеть охваченными мандражом. Теперь им повезло, что во время лихой динамовской атаки Артур, которому выпало ее завершить, залез в офсайд.
И тут же ощущение, что у «Динамо» поперло, выкидывает на свалку армейский наскок, остановленный подвигами Лунева. И удар Кирилла Глебова — плотный, на неудобной высоте — отразил, и с добиванием Данила Кругового справился, не вставая с газона метнувшись в угол.
А «Динамо» в ответ терзает армейцев своим прессингом и заставляет голкипера Владислава Торопа наобум выносить мяч. На его ворота накатывает новая волна, на гребне которой оказывается Константин Тюкавин. Коридорчик перед ним, кажется, наглухо забетонировал Кирилл Данилов, но Тюкавин катит мяч ему между ног, а Тороп в ближнем углу отчего-то жутко неловко подставляет под него свои ладони. Первый гол забит.
Сумасшествие между тем продолжается. Динамовский защитник Давид Рикарду почему-то хочет остановить армейский заброс эффектными «ножницами», а они режут воздух, и Глебов убегает на Лунева. Он падает перед штрафной, обведя его и заставляя арбитра Андрея Прокопова достать красную карточку. А почему бы и не достать — фол последней надежды же?
Ужас динамовских поклонников, однако, быстро сменился торжеством. Видимо, судья отвечающий за VAR, оперативно увидел то, что на повторе, впрочем, увидеть было совсем не трудно: Глебов падать принялся еще до броска под него Лунева. Так что удаление отменили.
Но беда нашла как динамовцев за безалаберность наказать. Скидка Данила Кругового встретилась с рукой динамовского защитника Николаса Маричаля, слишком далеко отставленной в сторону, чтобы такое нарушение проигнорировать. А Иван Обляков четко исполнил пенальти.
Первый тайм увенчала мощнейшая динамовская атака, раскрашенная финтами раскидавшего трех оппонентов Ярослава Гладышева и его переводом на совершенно свободного Даниила Фомина. Фомин расстреливал Торопа с полудюжины метров, но армейский вратарь устоял. Ну что за матч!
А во втором тайме туман рассеиваться не хотел. Шансы соперники делили по-братски — поровну. У «Динамо» стопроцентный упустил Гладышев, который после тончайшего паса Бителлу угодил мячом в стойку. У ЦСКА — Матеус Алвес, промазавший, по сути, с линии вратарской.
Ничья была близка. Но с ничьей, на которую рассчитывали преследователи этих двух команд, не срослось. Подача Бителлу с угловой отметки нашла голову Роберто Фернандеса, а тот мягко перекинул мяч в дальний угол. ЦСКА отчаянно старался избежать первого в чемпионате поражения, наседал, но нарвался на безукоризненный динамовский выпад, раскрученный «джокерами» хозяев на свежих ногах. Максимильяно Гутьеррес слева отдал Ивану Сергееву, Сергеев проткнул мяч правее Виктору Окишору, а перед Окишором были уже настежь распахнутые ворота. Тренер «Динамо» Сандро Шварц, понимая, куда вынесло его набравшую небывалый для нее ход команду, сиял на бровке, как по-летнему теплое московское солнце.
Лучший российский клуб осени выиграл седьмой подряд матч и закрепился на верхней строчке. А армейцы рухнули вниз, пропустив вперед сразу два клуба.
«Зенит», в этом туре имевший даже шанс взобраться на верхнюю строчку, матч, состоявшийся чуть раньше, чем столичное дерби, выиграл дома с редким в футболе, но уже, как ни странно, привычным именно для петербуржцев счетом. В девятом туре — 3:2 против «Балтики», в десятом — 3:2 против «Краснодара», сейчас — 3:2 против «Ахмата». И снова нервная, полная всяких крутых сюжетных поворотов игра. «Зенит» в ней побывал в статусе отстающего, пропустив в первом тайме от Лечи Садулаева. Во втором ответил на этот гол двумя своими, но в концовке, уже вроде бы пережив все неприятности, преимущество разбазарил.
Три очка он вырвал «на флажке» благодаря атаке, в которой Максим Глушенков после прорыва Александра Соболева пробить вратаря Вадима Ульянова не смог. Зато его пробил Джон Джон, которому достался отскок. Петербуржцы — вторые, всего в балле от «Динамо».
А на расстоянии в очко от них — «Спартак», для которого домашний матч с «Рубином» получился куда более простым. Контроль над ситуацией спартаковцы из рук практически не выпускали. А в первом тайме воплотили в голы, забитые Пабло Солари и Манфредом Угальде, два фланговых навеса. Во втором тайме перевес до разгромного — 4:0 — довел дублем Мирлинд Даку, бывший бомбардир «Рубина».
ЦСКА очутился сразу вслед за топ-тройкой в паре с «Краснодаром». Тот накануне сыграл вничью — 3:3 — с «Локомотивом».