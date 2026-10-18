«Динамо» убежало

«Зенит», в этом туре имевший даже шанс взобраться на верхнюю строчку, матч, состоявшийся чуть раньше, чем столичное дерби, выиграл дома с редким в футболе, но уже, как ни странно, привычным именно для петербуржцев счетом. В девятом туре — 3:2 против «Балтики», в десятом — 3:2 против «Краснодара», сейчас — 3:2 против «Ахмата». И снова нервная, полная всяких крутых сюжетных поворотов игра. «Зенит» в ней побывал в статусе отстающего, пропустив в первом тайме от Лечи Садулаева. Во втором ответил на этот гол двумя своими, но в концовке, уже вроде бы пережив все неприятности, преимущество разбазарил.