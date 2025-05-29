Илон Маск покидает пост советника при администрации Трампа

Илон Маск объявил о завершении своей работы в качестве специального государственного сотрудника при администрации Дональда Трампа. Миллиардер сообщил об этом в среду на своей социальной платформе X.

«Мой срок в качестве специального государственного сотрудника подходит к концу. Благодарю президента за возможность бороться с неэффективными расходами»,— написал господин Маск. Он добавил, что миссия Департамента эффективности правительства (DOGE) «будет только укрепляться».

Предприниматель 22 апреля заявлял, что намерен существенно сократить время, которое он посвящает работе в DOGE, и сконцентрироваться на своей компании Tesla.

Анонимный представитель Белого дома подтвердил Associated Press уход Маска с госслужбы. Это решение последовало на следующий день после его критики ключевого законопроекта Трампа, который президент США называет «Большим прекрасным биллем». В интервью CBS Маск назвал инициативу «массивным расходным законопроектом», увеличивающим дефицит бюджета и «подрывающим работу» DOGE.