США пригрозили ЕС разрушительным ответом на возможные ограничения Starlink
Посол США Паздер пообещал жесткий ответ в случае ограничений Starlink в Европе
Постоянный представитель США при Евросоюзе Эндрю Паздер предупредил Евросоюз о серьезных последствиях, если Брюссель введет санкции против SpaceX и других крупных американских технологических компаний. Он призвал европейских законодателей к осторожности при подготовке мер, которые могут снизить конкурентоспособность США.
«Нельзя повысить конкурентоспособность европейских компаний за счет снижения конкурентоспособности американских»,— сказал Эндрю Паздер Financial Times. Он отметил, что американский рынок имеет большое значение для Европы. Ответные меры США будут разрушительны для ЕС, подчеркнул дипломат.
Речь идет о предложении Еврокомиссии зарезервировать определенный диапазон частот для прямого подключения смартфонов к спутникам исключительно для европейских участников рынка. Эта мера может привести к ограничениям спутниковой связи Starlink в Европе.