США пригрозили ЕС разрушительным ответом на возможные ограничения Starlink

Постоянный представитель США при Евросоюзе Эндрю Паздер предупредил Евросоюз о серьезных последствиях, если Брюссель введет санкции против SpaceX и других крупных американских технологических компаний. Он призвал европейских законодателей к осторожности при подготовке мер, которые могут снизить конкурентоспособность США.