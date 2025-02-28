Минюст США опубликовал первую часть «досье Эпштейна»

Министерство юстиции США вчера опубликовало первую часть так называемых файлов Джеффри Эпштейна — документов по делу американского финансиста, арестованного в 2019 года за секс-торговлю, совращение несовершеннолетних, организацию проституции, подкуп свидетелей и прочие преступления. В том же году он покончил с собой в камере. По мнению американских СМИ, публикация первой части файлов из более чем 200 страниц не стала каким-то откровением и не прибавила новой информации к той, что ранее уже была обнародована в ходе следствия и судебных заседаний.

Большинство раскрытых записей — журнал полетов Джеффри Эпштейна на частном самолете с указанием времени и направления. Кроме того, опубликован перечень вещественных доказательств, приобщенных к делу. Среди них жесткие диски, компьютеры, записные книжки, личные предметы, эротические фото, секс-игрушки. Также опубликованы данные контактов из его записной книжки, в числе которых такие известные личности, как Руперт Мёрдок, принц Эндрю, Кортни Лав, Мик Джаггер, Наоми Кэмпбелл, Тони Блэр, Генри Киссинджер. К делу также приобщен список 254 «сотрудниц массажных салонов», однако все их имена и контактные данные закрыты, поскольку содержат информацию частного характера.

Евгений Хвостик