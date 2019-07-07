Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times. Миллиардер предстанет перед федеральным судом Манхэттена 8 июля.

По данным Associated Press, господина Эпштейна задержали из-за пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Джеффри Эпштейну грозил пожизненный срок, но он признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы. Кроме того, миллиардер обязался выплачивать компенсации несовершеннолетним, пострадавшим от его действий.

По информации NYT, новый виток судебных разбирательств связан с публикацией газеты Miami Herald, которая обнародовала имена четырех жертв миллиардера, о которых ранее было неизвестно.

По информации CBS Miami, в ночь на воскресенье, 7 июля, Джеффри Эпштейн был задержан в аэропорту Нью-Джерси после того, как вернулся из Парижа на частном самолете.