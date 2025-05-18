Главные новости за неделю 12-18 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростове за опасные маневры задержали водителей свадебного кортежа. Водители на иномарках (два автомобиля Mercedes-Benz и один BMW) опасно маневрировали в потоке машин, мешали другим участникам движения. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Также с ними провели профилактические беседы.

Дума Новочеркасска избрала врио главы администрации города . Им стал Виктор Синюгин.

В Ленинском районном суде Ростова избрали меру пресечения начальнику управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александру Мельникову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

В одной из компаний Ростова-на-Дону запустила производство грузопассажирских дронов. Они без дозаправки смогут перевозить грузы весом до 400 кг на расстояние 500 км.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 13 июля заключил под стражу главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении Константина Рачаловского от должности заместителя губернатора-министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Чиновника уволят с поста с 27 мая.

В Ростове был задержан начальник управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александр Мельников. Он подозревается в превышении должностных полномочий и организации незаконной деятельности.

Должность директора департамента потребительского рынка Ростовской области заняла Ирина Гелас. Она уже пребывала в этой должности с 2015 по 2022 годы, а затем была директором колледжа экономики, управления и права ДГТУ.

Бывший заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин может возглавить Управление информполитики ростовской администрации. Он является основным кандидатом на эту должность.

В Ростовской области во втором чтении могут принять законопроект об обязательном использовании в такси отечественных автомобилей. Это нововведение приведет к уменьшению численности водителей более чем на 50%.

В отношении одного из руководителей Северо-Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике дирекции капитального строительства Северо-Кавказской железной дороги Романе Верике.

Суд в Ростове заслушал показания свидетелей по делу бывшего замгубернатора Дона – министра транспорта Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Были зачитаны показания соседа подсудимого и понятого.