В суде по делу экс-главы минтранса Дона Кушнарева выслушали соседа и понятого

Железнодорожный районный суд Ростова выслушал показания свидетелей по делу бывшего замгубернатора Дона – министра транспорта Виталия Кушнарева и часть доказательств, которые представил прокурор. Об этом сообщает ТАСС. Экс-главу минтранса региона обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В ходе заседания в понедельник, 12 мая, суд выслушал показания двух свидетелей по делу: соседа подсудимого и понятого, – пишет ТАСС. – Помимо этого, прокурор огласил часть письменных доказательств».

По информации местных СМИ, сосед-пенсионер вызывал интерес следствия из-за фото, на котором он изображен рядом с Кушнаревым. Судья задал свидетелю вопросы, касающиеся характера общения с подсудимым и возможных обстоятельств, имеющих отношение к расследованию. Второй свидетель – контролер бетонного завода, выполнивший роль понятого во время задержания экс-чиновника. Контролер сообщил суду, что впервые увидел Кушнарева в ноябре 2024 года, когда оперативники зафиксировали факт передачи ему крупной суммы.

Кроме того, пишет ТАСС, сегодня прокурор процитировал ответ футбольного клуба «Ростов», в котором сказано, что он не обращался к «Т-транс» за материальной помощью и не получал от этой компании средства. По информации следователей, Виталий Кушнарев при задержании с поличным заявил, что получил деньги от руководителя «Т-транс» для помощи ФК «Ростов».

По информации ТАСС, на следующем заседании 19 мая планируется допрос ключевого свидетеля по делу.

По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. В такую сумму, по данным правоохранителей, бывший замгубернатора оценил беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автодорог на территории региона, и их своевременную оплату. Речь шла о работах, выполняемых в рамках госконтрактов.

Предприниматель, возглавляющий компанию, обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении 27 млн руб. Позднее, при обыске, дома у экс-министра нашли пистолет «Кольт» и патроны к нему.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», судебный процесс над бывшим главой областного минтранса начался 21 апреля. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение, однако Кушнарев отказался выразить к нему отношение. Он заявил, что его позиция будет раскрыта в ходе судебного следствия. На предыдущем заседании, 5 мая, суд продлил арест, наложенный на имущество семьи Виталия Кушнарева. По данным следствия, общая стоимость недвижимости, принадлежащей семье фигуранта и арестованной Басманным судом Москвы, составляет более 276,5 млн руб.

Владимир Андреев