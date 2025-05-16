Ростовская компания запустила производство грузопассажирских дронов
В Ростове-на-Дону будут выпускать грузопассажирские дроны. Их разработкой и производством занялась местная компания «Статера». Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на владельца компании. Беспилотники смогут перевозить грузы весом до 400 кг на расстояние 500 км без дозаправки.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что новое направление деятельности будет осваивать копания ООО «Скайвей», которую зарегистрировали в конце 2024 года. В настоящее время грузопассажирский дрон проходит летные тяговые испытания. Его причисляют к малой авиации. Так, новые дроны можно использовать для научных изысканий, тушения пожаров, а в перспективе для перевозки пассажиров.
ООО «Статера» основано в Ростове-на-Дону в 2012 году. Предприятие выпускает запатентованные весы серии ВРТ (весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении). Оборудование устанавливается на эксплуатируемые рельсы в межшпальном пространстве без остановки движения транспорта.