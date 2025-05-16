Ростовская компания запустила производство грузопассажирских дронов

В Ростове-на-Дону будут выпускать грузопассажирские дроны. Их разработкой и производством занялась местная компания «Статера». Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на владельца компании. Беспилотники смогут перевозить грузы весом до 400 кг на расстояние 500 км без дозаправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что новое направление деятельности будет осваивать копания ООО «Скайвей», которую зарегистрировали в конце 2024 года. В настоящее время грузопассажирский дрон проходит летные тяговые испытания. Его причисляют к малой авиации. Так, новые дроны можно использовать для научных изысканий, тушения пожаров, а в перспективе для перевозки пассажиров.

ООО «Статера» основано в Ростове-на-Дону в 2012 году. Предприятие выпускает запатентованные весы серии ВРТ (весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении). Оборудование устанавливается на эксплуатируемые рельсы в межшпальном пространстве без остановки движения транспорта.

Мария Хоперская