КС признал такое требование конституционным в отношении майнеров, но не владельцев цифровой валюты, полученной иным способом. Тогда КС предписал законодателю скорректировать регулирование, а до тех пор предоставлять таким владельцам судебную защиту и без уведомления ФНС о наличии у них криптовалюты, если они подтвердят законность приобретения и использования виртуальных активов. Дело господина Тимченко было направлено на пересмотр, и в итоге 19 ноября Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск гражданина о возврате ему 1 тыс. токенов USDT.