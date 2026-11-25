Суд обязал вернуть гражданину криптовалюту впервые после решения КС
Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск Дмитрия Тимченко о возврате 1 тыс. токенов USDT, сообщили «Ъ» в адвокатском бюро Right Side, представляющем интересы гражданина. Это первое судебное решение о возврате криптовалюты в условиях вступившего в силу с 1 сентября регулирования криптосферы. Дело было пересмотрено после решения Конституционного суда РФ (КС), который в январе признал частично неконституционной норму о судебной защите прав владельцев цифровых валют.
В апреле 2023 года господин Тимченко приобрел 1 тыс. USDT (стейблкойнов) за 81,5 тыс. руб. и передал их в управление другому лицу. Не получив активы обратно в установленный договором срок, гражданин обратился в суд. Но все инстанции отказали ему в защите со ссылкой на ч. 6 ст. 14 закона о цифровых финансовых активах (259-ФЗ). Норма ставила судебную защиту прав на цифровую валюту в зависимость от информирования ФНС о владении ею.
КС признал такое требование конституционным в отношении майнеров, но не владельцев цифровой валюты, полученной иным способом. Тогда КС предписал законодателю скорректировать регулирование, а до тех пор предоставлять таким владельцам судебную защиту и без уведомления ФНС о наличии у них криптовалюты, если они подтвердят законность приобретения и использования виртуальных активов. Дело господина Тимченко было направлено на пересмотр, и в итоге 19 ноября Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск гражданина о возврате ему 1 тыс. токенов USDT.
После вступления решения в силу планируется получить исполнительный лист и обратиться к приставам, чтобы ответчик перевел токены на криптокошелек истца, заявил «Ъ» управляющий партнер Right Side Марат Аманлиев. По его словам, когда заработают цифровые депозитарии, их выписки помогут подтвердить, кому принадлежит кошелек и куда перевели криптовалюту. Условия договора и то, как другая сторона их нарушила, нужно будет доказывать отдельно.