Господин Прошунин отметил, что проект должен улучшить транспортную доступность курортных территорий и снизить нагрузку на существующие дороги. Строительство обхода Адлера ведется в рамках более масштабного проекта развития транспортного сообщения с Сочи. Глава города связал его реализацию с перспективой удобного автомобильного маршрута из других регионов страны, в том числе из Москвы.