В Сочи рассчитывают завершить строительство обхода Адлера к 2028 году
Обход Адлера в составе проекта «Большая дорога Сочи» планируют открыть в 2028 году. Изначально завершить строительство рассчитывали в 2027 году, однако сроки сдвинулись. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
По его словам, сейчас по проекту ведется активная работа совместно с государственной компанией «Автодор». Трассировка дороги уже определена, продолжается проектирование. Администрация города оказывает поддержку реализации проекта.
Протяженность обхода составит около 5 км. В его составе предусмотрено строительство двух тоннелей — для движения в каждом направлении, а также транспортной развязки.
Новая дорога позволит автомобилистам объезжать Адлерский район и быстрее добираться в сторону Красной Поляны, минуя аэропорт. Также трасса обеспечит выезд в направлении Кудепсты, откуда можно будет продолжить движение по новой дороге в обход центральной части Сочи.
Господин Прошунин отметил, что проект должен улучшить транспортную доступность курортных территорий и снизить нагрузку на существующие дороги. Строительство обхода Адлера ведется в рамках более масштабного проекта развития транспортного сообщения с Сочи. Глава города связал его реализацию с перспективой удобного автомобильного маршрута из других регионов страны, в том числе из Москвы.