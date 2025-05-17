Дума Новочеркасска избрала Виктора Синюгина врио главы администрации города

На 64-м внеочередном заседании Думы Новочеркасска депутаты проголосовали за то, чтобы врио главы администрации города стал Виктор Синюгин — первый заместитель главы. Информация об этом размещена на сайте новочеркасской гордумы.

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«Согласно 131 федеральному закону, 436 областному закону, а также Уставу города Новочеркасска необходимо (было) определить временно исполняющего обязанности главы администрации города… на период действия меры процессуального принуждения в отношении главы администрации города Новочеркасска Юрия Лысенко», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 13 мая сотрудники правоохранительных органов задержали Юрия Лысенко, а затем в отношении него Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ России. По версии следствия, в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома. По данным следствия, общая сумма взятки превышает 8 млн руб.

15 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Чиновник заключен под стражу до 13 июля.

Владимир Андреев