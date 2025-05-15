Главу Новочеркасска Юрия Лысенко заключили под стражу

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения главе администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Он заключен под стражу до 13 июля, передает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

Юрия Лысенко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2024 году чиновник при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и строительства на нем жилого дома.

За это объект застройщика включили в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Кроме того, власти помогли предпринимателю организовать возведение школы на застраиваемой им территории за счет бюджетных средств.

Общую сумму взятки следователи оценивают в 8 млн руб.

Мария Хоперская, Мария Иванова