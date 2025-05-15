Константина Рачаловского уволят с должности замгубернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ от освобождения Константина Рачаловского от должности заместителя губернатора-министра сельского хозяйства и продовольствия. Копия соответствующего документа имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно указу, господин Рачаловский будет уволен с 27 мая. Сам документ подписан врио губернатора 14 мая.

В феврале Константина Рачаловского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он был заключен под домашний арест. По версии следствия, чиновник способствовал незаконному выделению субсидий ряду предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 155 млн руб.

Константин Рачаловский занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области с 2014 года.

Кристина Федичкина