В Ростове за опасные маневры задержали водителей свадебного кортежа

В Ростове-на-Дону за нарушение ПДД задержали водителей свадебного кортежа. Инцидент произошел днем 17 мая на Ворошиловском мосту, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что водители кортежа на иномарках (два автомобиля Mercedes-Benz и один BMW) опасно маневрировали в потоке машин, мешали другим водителям. Нарушителей вовремя заметили полицейские, поэтому обошлось без ДТП.

Водителей кортежа привлекли к административной ответственности. Также с ними провели профилактические беседы.

Мария Хоперская