В Ростове начальника управления миграции МВД отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения начальнику управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александру Мельникову, подозреваемому в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мельников пробудет под арестом 1 месяц и 29 суток — с 16 мая по 13 июля, говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», начальника управления по делам миграции МВД силовики задержали 14 мая. Как тогда отметили в СКР, подозреваемый, невзирая на отсутствие у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства России, дал указания подчиненным не аннулировать ранее выданные мигрантам разрешения на работу.

Наталья Белоштейн