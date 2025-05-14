В Ростове задержан начальник управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александр Мельников. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, Мельникова подозревают в превышении должностных полномочий и организация незаконной миграции.

Как сообщили в Следкоме по Ростовской области, в деле фигурируют несколько правоохранителей. По версии следствия, подозреваемые несмотря на отсутствие у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства России дали указания подчиненным не аннулировать ранее выданные мигрантам разрешения на работу.

Меру пресечения задержанным суд пока не избрал.

Константин Соловьев