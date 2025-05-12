Одного из руководителей СКЖД заподозрили в участии в схеме хищения средств

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей Северо-Кавказской железной дороги. Фигуранта подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике дирекции капитального строительства Северо-Кавказской железной дороги Романе Верике. По версии следствия, он причастен к хищению средств, выделенных на строительство и поставку оборудования на автоматическую блокировку на участке Морозовская-Цимлянская.

Как сказано в сообщении пресс-службы управления ФСБ, подозреваемый подписывал фиктивные акты стоимости выполненных работ и произведенных затрат. Сумма нанесенного ущерба и количество и количество сообщников задержанного выясняется, отметил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.

Константин Соловьев