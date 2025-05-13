Управление информполитики администрации Ростова может возглавить Сергей Тюрин
Сергей Тюрин, ранее занимавший пост заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, является основным кандидатом на должность руководителя управления информполитики администрации Ростова. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в органах власти.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Действие трудового контракта Сергея Тюрина в областном правительстве истекло 1 апреля 2025 года, договор не пролонгировали. После ухода господина Тюрина на эту позицию был назначен Сергей Кириленко. Примерно в это же время уволилась пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова.