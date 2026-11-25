Средняя стоимость купленных билетов на детские новогодние елки выросла на 8% и составила более 3 тыс. руб., рассказали “Ъ” в «Яндекс Афише». Аналогично вырос и средний чек заказа — на 9%, до 8,1 тыс. руб. В целом на этапе предпродаж до 23 ноября 2026 года пользователи уже купили 218 тыс. билетов почти на 662 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проданных билетов практически не изменилось (рост на 3,7%), в то время как продажи выросли на 12%, уточняют в «Яндекс Афише».