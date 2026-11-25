Елки колются ценами
Продажи билетов на детские новогодние мероприятия в ноябре превысили 660 млн рублей
Новогодние развлекательные программы для детей в этом году обойдутся дороже. Средняя стоимость билетов на детские елки выросла за год на 8% и превысила 3 тыс. руб. Продажи билетов на конец ноября в деньгах выросли на 12%, превысив 660 млн руб. На общий рост стоимости билетов повлияло подорожание существующих проектов и появление новых востребованных представлений, считают собеседники “Ъ” в отрасли.
Средняя стоимость купленных билетов на детские новогодние елки выросла на 8% и составила более 3 тыс. руб., рассказали “Ъ” в «Яндекс Афише». Аналогично вырос и средний чек заказа — на 9%, до 8,1 тыс. руб. В целом на этапе предпродаж до 23 ноября 2026 года пользователи уже купили 218 тыс. билетов почти на 662 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проданных билетов практически не изменилось (рост на 3,7%), в то время как продажи выросли на 12%, уточняют в «Яндекс Афише».
В Timepad видят, что средняя стоимость билетов на новогодние елки выросла на 24% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом средний чек заказа снизился на 4%, а количество приобретаемых билетов в одном заказе — на 23%.
В 2025 году пользователи приобрели на «Яндекс Афише» 693,3 тыс. билетов на елки на более 2 млрд руб.
В ГК Kassir.ru видят, что средняя стоимость билета на детские новогодние мероприятия на этапе ранних продаж выросла на 9%, до около 2,1 тыс. руб., а в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель ближе к 3 тыс. руб. Традиционно высоким спросом пользуется «Щелкунчик» в различных интерпретациях, а также театральные постановки по мотивам известных детских сказок — «Белоснежка и семь гномов», «12 месяцев», «По щучьему велению», говорят в компании.
В Ticketland сказали, что совокупные продажи билетов на детские новогодние события с 1 сентября по 23 ноября выросли в деньгах на 19%: «Средняя стоимость билета увеличилась на 16%, до 3,7 тыс. руб. Цены на те же места (конкретное мероприятие, площадка и сектор) выросли год к году на 15%». Самые высокие средние цены сегодня у «Всесоюзной елки — 90 лет» в Колонном зале Дома союзов (8 тыс. руб.).
В Qtickets говорят, что число проданных билетов на детские елки 2026–2027 годов выросло на 25,2% по сравнению с предыдущим сезоном. Средняя цена билета при этом снизилась с 5,5 тыс. до 5,3 тыс. руб.
В сервисе предполагают, что спрос мог сместиться в сторону более доступных программ. Среди лидеров по числу проданных билетов в Qtickets называют мюзикл «Снежная королева» в Петрозаводске, «Фабрику Деда Мороза» в Томске и ледовое шоу «Питер Пэн» в Балашихе и Рязани.
«Меняется не только стоимость билетов, но и сам характер спроса. Классические новогодние елки постепенно уступают место более нестандартным форматам: иммерсивным спектаклям, интерактивным шоу и семейным мероприятиям, где родители становятся полноценными участниками события»,— объясняет гендиректор Timepad Сергей Шульга.
Детские мероприятия остаются одним из наиболее устойчивых сегментов событийной индустрии: родители могут экономить на собственных развлечениях, но стараются сохранить эмоциональные впечатления для детей.
Чек растет чуть быстрее цены билета: семьи не просто платят больше за то же самое, они берут места лучше и доплачивают за дополнительные активности, говорит президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий и продюсер премии «Событие года» Юлия Жоля.
Главная причина роста цен в себестоимости: аренда площадок в декабре традиционно самая дорогая в году, а за лучшие даты организаторы борются уже с весны, добавляет она. Дорожают и работа артистов, техников и монтажных бригад, свет, звук, декорации и костюмы, напоминает эксперт.
Во втором полугодии 2026 года денежный объем рынка детских мероприятий вырастет примерно на 10% год к году и составит около 6,7 млрд руб., прогнозирует руководитель практики медиа, развлечений и спорта OKS Labs by Okkam Марина Шипова. Количество проданных билетов немного снизится, примерно на 3%, но по итогам всего 2026 года объем сегмента вырастет на 12%, до 9,1 млрд руб., в штуках продажи снизятся на 1%, до 8,5 млн билетов, добавляет она.