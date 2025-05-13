На Дону планируют принять закон об использовании в такси российских автомобилей

В Ростовской области, как и в других регионах России, 13 мая планируют принять во втором чтении законопроект об обязательном использовании в такси отечественных автомобилей. Введение новых норм по локализации транспортных средств, задействованных в такси, способно спровоцировать сокращение численности водителей в отрасли до 51%, считают эксперты Аналитического центра при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второе чтение законопроекта запланировано в Государственной Думе на 13 мая 2025 года. Первое рассмотрение данного документа состоялось в январе 2024 года. В числе поправок, предлагаемых к внесению, значится изменение даты вступления закона в силу. Изначально планировалось, что закон вступит в силу 1 октября 2025 года, теперь предлагается перенести эту дату на 1 марта 2026 года.

Согласно проекту, в такси можно будет использовать только автомобили отечественного производства, которым присвоено более 3,2 тыс. баллов локализации. Позже список предложили дополнить автомобилями, выпущенными в рамках специнвестконтрактов (СПИК) марок «Москвич» и «Моторинвест», которые будут обновляться и модернизироваться.

С 1 марта 2025 года СПИКи остались возможным вариантом для допуска в реестр легковых автомобилей для такси, а с 1 января 2033 года единственным критерием станут баллы за локализацию.

Валентина Любашенко