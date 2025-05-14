Директором департамента потребительского рынка Дона стала Ирина Гелас

Должность директора департамента потребительского рынка Ростовской области заняла Ирина Гелас. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ирине Гелас 45 лет, она уроженка Сальска. С 2007 г. Чиновница работала на различных должностях в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области, а затем в департаменте потребительского рынка. С 2015 по 2022 годы возглавляла департамент потребительского рынка области, а до недавнего времени она трудилась на посту директора колледжа экономики, управления и права ДГТУ.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что госпожа Гелас являлась основным кандидатом, рассматриваемым руководством области для назначения на должность директора департамента.

Константин Соловьев