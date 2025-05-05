Главные новости к утру 5 мая

После принятия закона об ужесточении наказания за утечки данных и введения оборотных штрафов спрос со стороны бизнеса на решения для защиты информации увеличился на 40%. По прогнозам участников рынка, вложения компаний в кибербезопасность в целом в этом году могут составить до 47 млрд руб.

На президентских выборах в Румынии лидирует ультраправый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. Политик поддерживает снятого с выборов Кэлина Джорджеску, которого обвиняют в связях с Россией.

Вечером 4 мая около 21:00 на девятом этаже дома номер 39 в районе Теплый Стан Москвы произошел взрыв, в результате которого начался пожар в двух квартирах. Пожар потушили около 23:00 мск. Площадь пожара составила 100 кв м, площадь обрушений — около 60 кв м. По данным МЧС, пострадали шесть человек, среди которых два ребенка. Погибло два человека.

Китайский импорт антрацита в марте достиг абсолютного рекорда — 1,9 млн тонн, из которых почти 100% пришлось на РФ. Увеличение поставок из РФ может быть связано с перенаправлением новосибирского угля из портов юга в порты Дальнего Востока, а также с сокращением китайских закупок антрацита в США и Австралии из-за торговых войн.

Одного из крупнейших игроков рынка — «Страховой брокер Сбербанка» — покинул ряд сотрудников из числа топ-менеджмента, при этом наем новых сотрудников приостановлен. По словам страховщиков, это может свидетельствовать о возможном закрытии брокера или перепрофилировании в другую компанию.

Первый квартал 2025 года оказался успешным для российских инвестбанков, работающих на долговом рынке. По данным Cbonds, банкиры провели 136 рыночных размещений (без учета собственных) на 1,35 трлн руб., что более чем вдвое выше результата аналогичного периода 2024 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «хорошие обсуждения» по России и Украине. Об этом он рассказал журналистам у Белого дома. Комментируя разговоры, он добавил: «там много ненависти», не дав подробностей.

Железнодорожные перевозки лесопромышленной продукции в России в начале года показали рост. Но если на внутреннем рынке рост был устойчивым, несмотря на логистические трудности из-за теплой зимы, то в случае с экспортом он в большей степени объясняется низкой базой прошлого года.

Несколько новинок Шанхайского автосалона могут появиться в продаже в России. Среди них потенциальные конкуренты LiXiang — гибридные Zeekr 9X и Avatr 07.

Усиливающиеся требования к китайским автопроизводителям по локализации производства в России вынуждают их расширять складские мощности внутри страны. Так, Haval арендовал 42 тыс. кв. м в подмосковном индустриальном парке «Клин», что является одной из крупнейших сделок в этом сегменте рынка коммерческой недвижимости как минимум с начала 2025 года.

«Единая Россия» (ЕР) завершила регистрацию на предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. По подсчетам «Ъ», в десяти региональных законодательных собраниях от партии власти намерены баллотироваться как минимум 54 участника спецоперации.

Все парламентские партии обещают сделать празднование 80-летнего юбилея Победы одним из главных событий 2025 года. Среди мероприятий, запланированных партийцами на последние предпраздничные дни,— мини-парады, концерты, авто-, вело- и мотопробеги, вручение подарков ветеранам и даже «оживление» участвовавших в войне родственников с помощью нейросетей.