«Самолет» на протяжении нескольких лет являлся крупнейшим рекламодателем в наружной рекламе, и очевидно, что сумма поданных исков является беспрецедентной для российского рекламного рынка в части требований рекламного агентства к своему клиенту, говорит гендиректор All-billboards Андрей Байдужий. Вероятно, сумма включает в себя задолженность как минимум за размещение рекламы в течение 6–12 месяцев, а также пени и неустойки, добавляет он. Из-за неплатежей «Самолета» SA Media Group сама оказалась в крайне тяжелом положении: за последние два месяца три ее юрлица получили около десятка исков от операторов наружной и indoor-рекламы. Вероятно, все эти иски связаны с размещением наружной рекламы именно «Самолета», говорит господин Байдужий. Такой крупный неплатеж может негативно отразиться на всем рынке наружной рекламы, заключает он.