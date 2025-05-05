Уголь вышел сортом

Китайский импорт антрацита (каменного угля высшего сорта) в марте достиг абсолютного рекорда — 1,9 млн тонн, из которых почти 100% пришлось на РФ. Увеличение поставок из РФ может быть связано с перенаправлением новосибирского угля из портов юга в порты Дальнего Востока, а также с сокращением китайских закупок антрацита в США и Австралии из-за торговых войн. Экспорт антрацита остается наиболее маржинальным для российских угольщиков, и при сохранении текущей конъюнктуры поставки продолжат расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

По итогам марта 2025 года Китай импортировал рекордные 1,9 млн тонн антрацита, из которых почти 100% пришлось на российские поставки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году импорт этого вида топлива вырос на 59%, тогда как закупки энергетического и металлургического угля в целом снизились на 9% и 3% соответственно.

Антрацит — каменный уголь высшего сорта с максимальной теплопроводностью. Продается как топливо жирностью более 8000 ккал для энергетики и как пылеугольное топливо для металлургии. По данным ЦЦИ, за счет роста поставок антрацита и металлургического угля общий экспорт угля из РФ в Китай в марте вырос на 16% к февралю и 6% год к году, до 7,3 млн тонн. В целом в марте Россия экспортировала 16 млн тонн угля, а по итогам первого квартала — 46,4 млн тонн (см. “Ъ” от 17 апреля).

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что в первом квартале 2025 года по сети было отправлено 4,5 млн тонн антрацита, из которых 3,9 млн тонн — на экспорт. Год к году показатели выросли на 13,5% и 14,7% соответственно. Отправка в восточном направлении увеличилась в 5,9 раза, до 2,5 млн тонн, в северо-западном — сократилась на 39%, до 1 млн тонн, в южном — выросла на 8,3%, до 0,4 млн тонн.

В ЦЦИ существенный рост экспорта антрацита из РФ объясняют перенаправлением в первом квартале новосибирского угля из портов юга в порты Дальнего Востока с последующей отправкой в Китай. Как указывают аналитики, росту спроса на российский уголь определенных марок способствовало сокращение импорта из США и Австралии. По данным ЦЦИ, в марте Китай сократил импорт угля из США до 0,2 млн тонн против 1,3–1,4 млн тонн в январе—феврале. Закупки австралийского металлургического угля за этот период упали с 1,2 млн до 0,2 млн тонн.

В феврале 2025 года Китай ввел пошлину в 15% на антрацит из США, напоминает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец. По ее словам, наращивание Китаем импорта антрацита в целом может быть сигналом к тому, что страна постепенно начинает движение в сторону более «чистых» углей с наименьшим количеством вредных выбросов. Крупными производителями антрацита также выступают Канада и Южная Африка, кроме того, добывается такой вид угля в Индонезии и Монголии.

По данным директора ЦЦИ Евгения Грачева, до начала майских выходных в РФ российское пылеугольное топливо на условиях CFR Китай стоило $111–113 за тонну. Согласно Таможенному управлению КНР, средняя стоимость импорта российского антрацита в марте была на уровне $118 за тонну. Экспортные нетбэки для российских экспортеров этого вида твердого топлива в восточных портах в ЦЦИ оценивают в $31 за тонну. Хотя показатель с начала года снизился на 45%, рентабельность поставок антрацита на восток значительно превышает нетбэки для энергетических и коксующихся углей (см. “Ъ” от 28 апреля). Российский антрацит продолжает вывозиться из портов северо-запада и юга в Турцию и Индию, следовательно, эти поставки остаются рентабельными даже при длинном морском маршруте, указывает эксперт Института экономики и энергетики Александр Титов.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что дополнительным стимулом роста экспорта антрацита стало выделение в этом году квоты для «Сибантрацита» на приоритетный экспорт угля на восток по железной дороге из Новосибирской области объемом 8 млн тонн. “Ъ” обратился за комментарием в компанию. По мнению эксперта, динамика экспорта антрацита в восточном направлении будет оставаться положительной и в апреле—мае. Если добычу энергетического угля Китай может нарастить, то антрацита — нет, указывает господин Котов. По его оценкам, если стоимость российского антрацита на международных рынках не вырастет — а предпосылок пока таких нет, то динамика экспорта такого топлива будет положительной.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина