Пожар в доме на Генерала Тюленева в Москве полностью потушен

Пожар в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве полностью потушен, сообщили в МЧС России. По последним данным ведомства, пострадали пять человек, среди которых два ребенка. Погибло два человека.

Вечером 4 мая около 21:00 на девятом этаже дома номер 39 в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого начался пожар в двух квартирах. Площадь пожара составила 100 кв м, площадь обрушений — около 60 кв м.

По данным Telegram-канала Baza, 18 человек обратились к медикам после взрыва. Среди них, по предварительным данным, три человека находились в тяжелом состоянии.