Депутаты готовы обновиться на треть

«Единая Россия» (ЕР) завершила регистрацию на предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. По подсчетам “Ъ”, в десяти региональных законодательных собраниях от партии власти намерены баллотироваться как минимум 54 участника спецоперации. При этом в большинстве субъектов РФ на продление мандатов рассчитывают две трети единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева, в выборах разных уровней от партии хочет принять участие 21 тыс. человек в 57 субъектах РФ. 45% из них являются членами партии и еще 33% — сторонниками. 413 человек имеют боевой опыт в рамках специальной военной операции (СВО).

Депутатов региональных парламентов в этом году будут выбирать жители 11 субъектов РФ, но участников праймериз в Белгородской области единороссы не раскрывают, ссылаясь на то, что это приграничный с Украиной регион. Само голосование там также пройдет по иной модели: выборщиками будут только члены партии (обычно голосовать могут все избиратели). В остальных десяти субъектах на 412 депутатских кресел претендуют 2,3 тыс. кандидатов, то есть в среднем конкурс составляет 5,5 человека на мандат. Больше всего участников заявилось в Воронежской, Челябинской и Новосибирской областях, меньше всего — в Магаданской области и на Ямале (см. график). Максимальный конкурс зафиксирован в Коми (7,3 человека на место), минимальный — в Новосибирской области (4).

В той же Новосибирской области на праймериз заявилось больше всего участников СВО — 17 человек, двое из которых действующие депутаты. Два парламентария с боевым опытом участвуют в предварительном голосовании и в Рязанской области. Меньше всего ветеранов оказалось на Колыме и в ЯНАО — всего по одному (на Ямале это тоже действующий депутат). Есть среди претендентов и слушатели президентской кадровой программы «Время героев» — например, тренер Сергей Вертелецкий в Калужской области. Напомним, что бойцы СВО автоматически получают +25% к результату на праймериз.

Наибольшего обновления фракции ЕР по итогам выборов можно ждать в ЯНАО, где из 18 нынешних депутатов на предварительное голосование заявились только восемь (44%). Также почти каждый второй единоросс решил не участвовать в праймериз в Коми (заявилось 11 из 20 действующих депутатов, или 55%). Во всех остальных регионах на продление мандата претендуют как минимум две трети народных избранников, больше всего — в Рязанской (72,4%), Курганской (74,1%), Новосибирской (75,6%) и Челябинской (78%) областях.

Спикеры региональных парламентов заявились на праймериз в большинстве регионов (все они представляют ЕР). Исключением стали председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев, глава Магаданской облдумы Сергей Абрамов и руководитель Воронежской облдумы Сергей Нетесов. Но последний уже сообщил СМИ, что примет участие в выборах, так как войдет в первую тройку списка ЕР вместе с губернатором Александром Гусевым и Героем России Андреем Дьяченко.

Напомним, генсовет ЕР вправе формировать головные части партсписков без учета праймериз. Так, «паровозами» обычно становятся губернаторы, которые не принимают участия в предварительном голосовании. При этом попадание в список не гарантирует сохранения за спикером его прежнего поста. Например, по данным высокопоставленных источников “Ъ” в ЕР, в новом созыве Воронежской облдумы губернатор Гусев хотел бы видеть председателем другого депутата.

Интересно, что в этом году среди участников праймериз ЕР немало «перебежчиков». Так, в Новосибирской области на предварительное голосование в полном составе заявилась бывшая фракция ЛДПР из шести депутатов, которых ранее лишили партбилетов «за предательство». Там же в праймериз примут участие избранный ранее от КПРФ депутат Сергей Кальченко и один из двух членов фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Тепляков. Похожая история в Челябинской области, где в новый созыв от ЕР решили баллотироваться депутаты Евгений Рева и Михаил Махов, которые в 2020 году избрались от ЛДПР и «Зеленой альтернативы» соответственно.

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск; Василий Алексеев, Екатеринбург; Карина Кальярова, Челябинск; Юрий Голубь, Воронеж; Дарья Шучалина, Сыктывкар