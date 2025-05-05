Шанхай выезжает в Россию

Несколько новинок Шанхайского автосалона могут появиться в продаже в России. Среди них потенциальные конкуренты LiXiang — гибридные Zeekr 9X и Avatr 07. Но часть дилеров ставит под сомнение скорое появление новых моделей на рынке, указывая на затоваренность и низкий спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автомобили китайских брендов Hongqi, GAC, Aito, Voyah, M-Hero, Chery, Jetour, Zeekr, Avatr и Soueast, представленные на автосалоне в Шанхае в конце апреля — начале мая, могут появиться в продаже в РФ, рассказали “Ъ” участники рынка. Хотя в целом, по данным “Ъ”, автосалон в этом году не особенно удивил российских дилеров новинками, потенциально интересными для импорта.

Один из собеседников “Ъ” уточняет, что приехать на авторынок РФ может гибридный Hongqi H5. Ранее представленная модель Hongqi L1 до страны доберется точно: информацию об этом “Ъ” подтвердили в компании. В GAC заявили о планах по поставкам модели S7, в Aito Seres — вновь продемонстрированных в Китае кроссоверов М9 и М8. Среди премьер Dongfeng вероятен импорт нового электрического внедорожника M-Hero 817, уточняет источник “Ъ”. Также в продаже в РФ в перспективе может оказаться модель Voyah Free 318. «Седан Voyah Passion с гибридной силовой установкой точно появится в ближайшем будущем»,— добавляет другой собеседник “Ъ”. В Soueast (входит в автоконцерн Chery) рассказали, что РФ — одно из приоритетных направлений развития на международном рынке, и новые модели пополнят продуктовое предложение в стране в ближайшие несколько лет. Конкретные автомобили в компании не назвали, добавив, что официальный выход моделей Avatr 12 и Avatr 07 на российский рынок состоится во второй половине этого года и в 2026 году соответственно.

Наиболее высокие шансы появиться на российском рынке — у китайских производителей, которые уже ведут свою деятельность в стране, говорит коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Например, полноприводный Jetour T1 в оригинальном обвесе с тремя электродвигателями, а также пикап под новым брендом Reaolo (принадлежит Chery.— “Ъ”)»,— отмечает он. Также, считает господин Житнухин, в России в перспективе может быть представлен гибридный кроссовер Tiggo 9 CSH с десятью подушками безопасности и кузовом, на 85% состоящим из стали. «Думаю, именно эта модель станет наиболее востребованной в России из-за уникального уровня безопасности и низкого расхода топлива и батареи»,— добавляет топ-менеджер.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов допускает поставки в Россию премиального Zeekr 9X. На Шанхайском автосалоне дилер подписал с Zeekr стратегический договор, получив статус первого официального сервисного дистрибутора марки на российском рынке. «Это первый кроссовер компании с гибридной установкой, что значительно расширяет круг потенциальных покупателей. После старта продаж в Китае новинка может оказаться в России достаточно быстро, на это уйдет несколько месяцев»,— рассказывает топ-менеджер, уточняя что данная модель — конкурент LiXiang в премиальном сегменте.

Гибридные автомобили — тренд Шанхайского автосалона, констатирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По оценке эксперта, в этом году в Шанхае гибридов было больше, чем в 2024 году на автосалоне в Пекине. Еще одна тенденция — противостояние китайских автогигантов, которые активно расширяют портфели новыми брендами, и стартапов. «Некоторые стартапы уже просто не выдерживают и "отваливаются". Nio весь в долгах, HiPhi просто закрыт»,— говорит господин Кадаков, уточняя, что исключением здесь остается бренд LiXiang.

Однако гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский уверен, что никаких новинок, представленных на Шанхайском салоне, в России пока ждать не стоит: склады автомобилей переполнены на ближайшие шесть месяцев. «Чтобы запускать новинки, необходимо распродать текущий склад, а это сделать сложно из-за денежно-кредитной политики Банка России»,— указывает он. Тем не менее спрос на новинки всегда есть, уточняет господин Ольховский, но если сейчас этот спрос перевести в количество — он очень ограничен.

246,93 тысячи новых автомобилей продано в РФ в первом квартале 2025 года, по данным «Автостата».

По данным «Автостата», в марте рынок новых легковых автомобилей сократился на 45,5% год к году, до 79,8 тыс. штук (см. “Ъ” от 5 апреля). Апрель, согласно мнению опрошенных “Ъ” экспертов и участников отрасли, будет выше мартовских показателей, однако не догонит продажи прошлого года. Причина этого — высокая база 2024 года, низкий спрос, высокие кредитные ставки и затоваренность на рынке. Совокупные стоки иномарок и машин российского производства в стране достигают порядка 500 тыс. штук, оценивает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Наталия Мирошниченко