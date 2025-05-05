Виды на юбилей

Все парламентские партии обещают сделать празднование 80-летнего юбилея Победы одним из главных событий 2025 года. Среди мероприятий, запланированных партийцами на последние предпраздничные дни,— мини-парады, концерты, авто-, вело- и мотопробеги, вручение подарков ветеранам и даже «оживление» участвовавших в войне родственников с помощью нейросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предложения по участию в «победных» мероприятиях депутаты Госдумы от «Единой России» получили в традиционных партийных рекомендациях (“Ъ” с ними ознакомился). Им советуют с 5 по 11 мая поучаствовать в субботниках по благоустройству мемориалов и воинских захоронений, возложениях цветов, мини-парадах у домов ветеранов, тематических авто-, вело- и мотопробегах. Кроме того, в рамках совместной с движением «Волонтеры Победы» акции «Подарки ветерану» единороссы планируют поздравить 7731 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Региональным отделениям партия советует приобретать дополнительные подарки за свой счет, обращая внимание на производителя (товары должны быть только отечественными), срок годности и возможность использования людьми пожилого возраста. «Из дополнительного приветствуются фруктовые наборы (бананы, яблоки, апельсины, груши), чайный сервиз, тонометры, фотоальбомы»,— говорится в рекомендациях. Также 9 мая единороссы проведут в крупных городах мастер-классы по изготовлению вещей, нужных бойцам СВО (маскировочные сети, окопные перископы и др.), а для пациентов госпиталей будут организованы патриотические концерты.

Коммунисты, как рассказал “Ъ” глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко, проводят «под знаменем 80-летия Победы» весь 2025 год. Одним из важных событий в этом ряду стал недавний трехдневный международный антифашистский форум в Москве, куда приехали 160 делегаций из 91 страны. А в Севастополе был дан старт автопробегу со Знаменем Победы, который пройдет по всем регионам и завершится в Москве 8 мая. Кроме того, КПРФ отправила в зону боевых действий «победный» 137-й гуманитарный конвой 30 апреля, в день, когда 80 лет назад красное знамя было водружено над Рейхстагом.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) тоже начала праздновать заранее. 1 мая в Воронеже завершился недельный велопробег «Велоэкспедиция Победы», который партия проводила совместно с движением «ВелоРоссия» (маршрут проходил через мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной). А 25 апреля лидер партии Сергей Миронов лично поздравил 102-летнего участника войны Виктора Кузько, под балконом которого был устроен небольшой концерт. 7 мая депутаты Госдумы от СРЗП во главе с господином Мироновым планируют принять участие в автопробеге «Офицеры России — дорогами памяти».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 9 мая вместе с депутатами, сенаторами, членами молодежной организации и сторонниками партии примет участие в митинге-концерте в Москве; на площадке будет работать полевая кухня. Региональные отделения готовят собственные акции, например в Крыму активисты партии пройдут по «Тропе памяти» (по местам боевой славы), а для детей из Донбасса будет организована экскурсия в Москву с посещением парада на Красной площади. Кроме того, либерал-демократы на местах организуют поздравление ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашизма, а также примут участие в шествиях «Бессмертного полка».

Наконец, «Новые люди» решили привнести в традиционный праздник новейшие технологии. Накануне Дня Победы они установят в российских городах «Павильоны памяти», где можно будет «оживить» образы участников Великой Отечественной войны при помощи нейросетей. На площадках акции волонтеры помогут желающим сделать черно-белое фото цветным, повысить четкость и реставрировать поврежденные детали. «А если у родственников сохранились письма и запись голоса героя, на площадке можно будет сгенерировать видеообраз, который зачитает письма вслух»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе партии.

Ксения Веретенникова