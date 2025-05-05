Запчасти припарковались на складе

Усиливающиеся требования к китайским автопроизводителям по локализации производства в России вынуждают их расширять складские мощности внутри страны. Так, Haval арендовал 42 тыс. кв. м в подмосковном индустриальном парке «Клин», что является одной из крупнейших сделок в этом сегменте рынка коммерческой недвижимости как минимум с начала 2025 года. Теоретически компания могла бы складировать на этих площадях нераспроданные машины, однако эксперты считают такой способ хранения дорогостоящим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что китайский автомобильный бренд Haval арендовал 42 тыс. кв. м складов в индустриальном парке «Клин» в Подмосковье между Ленинградским шоссе и трассой М-11, сообщили четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. Общая площадь всего комплекса — 250 тыс.кв. м. В Haval и «Клинавтотрансе» (собственник логопарка) оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Ежегодные затраты на аренду такого объема площадей в индустриальном парке «Клин» директор департамента складской недвижимости консалтинговой компании Ricci Дмитрий Герастовский оценивает в 609 млн руб. в год, из расчета 14,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин называет сумму в 630 млн руб. в год.

Haval, принадлежащий китайскому Great Wall Motor, вышел на российский рынок в 2015 году и открыл через четыре года завод в Тульской области. Выручка ООО «Хавейл Мотор Рус» в 2023 году (это последние доступные данные) возросла почти в четыре раза, до 322 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Решение Haval арендовать складские площади в относительно удаленном от Москвы районе Подмосковья обусловлено желанием компании быстро подыскать качественные помещения с оптимальными коммерческими условиями, отмечает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. За счет своего местоположения ставки аренды в индустриальном парке «Клин» ниже рыночных на 15–20%, что в условиях низкой вакансии довольно выгодно, говорит директор складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.

Драйвером спроса на склады со стороны автопроизводителей стали низкие продажи легковых машин. Этот показатель в целом по России за январь—март 2025 года снизился на 25,3% год к году, до 246,93 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». По данным агентства, продажи автомобилей Haval по итогам трех месяцев 2025 года сократились на 17,1% год к году, до 31,19 тыс. штук. Замедление продаж объясняется высокими ставками по кредитам и потенциальным возвращением в РФ крупных иностранных брендов (см. “Ъ” от 4 апреля). По состоянию на январь 2025 года на складах российских дистрибуторов скопилось около 700 тыс. машин — вдвое больше, чем годом ранее.

Несмотря на то что проблема затоваренности в России в определенной степени затронула Haval, большой склад вряд ли понадобился ему для хранения стоков, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, добавляя, что это «дорого и бессмысленно». Он не исключает, что китайскому автопроизводителю потребовались дополнительные мощности для хранения запчастей. Виктор Заглумин добавляет, что дополнительный спрос на склады со стороны китайских автопроизводителей стимулирует ужесточение требований к локализации производства. Доля производственных компаний в общем объеме сделок со складской недвижимостью, по подсчетам партнера NF Group Константина Фомиченко, за первый квартал 2025 года выросла год к году на 35 процентных пунктов, до 45%.

София Мешкова, Наталия Мирошниченко