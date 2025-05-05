Бизнес затыкает течь

После принятия закона об ужесточении наказания за утечки данных и введения оборотных штрафов спрос со стороны бизнеса на решения для защиты информации увеличился на 40%. По прогнозам участников рынка, вложения компаний в кибербезопасность в целом в этом году могут составить до 47 млрд руб., при этом к моменту вступления закона в силу (концу мая) бизнес может не успеть внедрить новые решения, поэтому спрос сохранится на горизонте ближайших двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российские компании дополнительно инвестируют в решения для кибербезопасности до 47 млрд руб. в 2025 году и до 58 млрд руб. в 2026 году. Такую оценку приводят в ИБ-компании «Стахановец». Там объясняют рост расходов в том числе развитием регулирования работы с данными. С момента подписания законопроектов об ужесточении наказания за утечку данных спрос на DLP-систему компании (Data Loss Prevention, софт для защиты компаний от утечек) вырос на 35–40%.

В декабре прошлого года был подписан закон, который ужесточает ответственность за утечку персональных данных. Он повышает штрафы для компаний за утечки до 1–3% от оборота за год, но не менее 25 млн и не более 500 млн руб. Закон вступает в силу в конце мая текущего года.

По данным Б1, объем рынка решений для защиты данных сейчас составляет 10% от всех продуктов кибербезопасности, 21 млрд руб., и покажет рост до 17% к 2027 году. В частности, этому будет способствовать вступление в силу законодательства об оборотных штрафах, которые стимулируют инвестиции в технологии защиты данных, подтверждает руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар» Дмитрий Мешавкин. От утечек информации и действий инсайдеров не застрахована ни одна компания в России. Например, в 38% случаев увольняющиеся сотрудники пытаются скачать базы данных клиентов или партнеров. Основными каналами утечек по-прежнему остаются мессенджеры (35% от всех инцидентов) и корпоративная электронная почта (23%), перечисляет он. В 15% случаев утечка информации происходит через публикацию данных в интернете, облачных хранилищах и на файлообменниках.

Во многих российских организациях системы защиты информации до сих пор не используются, напоминает СЕО компании «Стахановец» Дмитрий Исаев. Эти наблюдения подтверждает статистика ФСТЭК России, согласно которой в конце прошлого года только у 10% организаций был обеспечен базовый уровень безопасности, говорит он. Поэтому к моменту вступления в силу законопроекта большинство компаний не успеют внедрить решения по защите данных, из-за чего высокий спрос на DLP сохранится как минимум в ближайшие два года.

С начала года со стороны бизнеса также растет спрос на консалтинговые и юридические услуги по аудиту в части оборота и защиты персональных данных. Его проведение необходимо, чтобы заранее выявить риски и минимизировать их до привлечения к ответственности, объясняют профильные юристы (см. “Ъ” от 21 марта).

Рынок DLP-систем стабильно растет на 10–15% в год, говорит исполнительный директор ГК InfoWatch Николай Здобнов. По его оценке, большая доля этих атак реализуется с помощью инсайдеров внутри предприятий — когда внутренний и внешний злоумышленники действуют совместно. Мониторинг и предотвращение подобных инцидентов — одна из задач DLP-систем. Также роль играют особенности рынка: доля импортных решений класса DLP в России всегда была минимальна, отечественные решения развиваются больше 20 лет. Заказчики DLP-систем и других решений для защиты данных — это зрелые компании, у которых сформировано понимание ценности ИБ и понимание потенциальных рисков утечек. Чаще всего по размеру это верхняя граница среднего бизнеса, крупные компании и их дочерние предприятия.

Ключевыми рисками утечек для государственных организаций и корпораций остаются репутационный ущерб и снижение конкурентоспособности, отмечает Дмитрий Мешавкин. При этом для среднего и малого бизнеса выплата штрафа в несколько миллионов или десятков миллионов рублей, а также хакерская атака на IT-инфраструктуру могут привести к остановке или прекращению деятельности, предупреждает он.

Татьяна Исакова