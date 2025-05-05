Банк устраняет посредника

Одного из крупнейших игроков рынка — «Страховой брокер Сбербанка» — покинул ряд сотрудников из числа топ-менеджмента, при этом наем новых сотрудников приостановлен. По словам страховщиков, это может свидетельствовать о возможном закрытии брокера или перепрофилировании в другую компанию. При этом вариант с переформатированием выглядит более перспективным на фоне возможных рисков потери компетенций и клиентов в случае полной ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Страховой брокер Сбербанка» покинуло несколько человек из числа топ-менеджмента, рассказали “Ъ” три источника на страховом рынке. В частности, по словам собеседника “Ъ” из числа страховщиков, из компании ушли ответственные за сеть, крупнейший бизнес (КИБ-CIB) и собственную уникальную экспертизу по урегулированию убытков. Вместе с тем, по словам двух собеседников “Ъ” на страховом рынке, брокер приостановил наем новых сотрудников такого уровня.

В 2024 году «Страховой брокер Сбербанка» (100-процентный владелец — Сбербанк) занял второе место по объему собранного вознаграждения (4,5 млрд руб.), следует из данных Ассоциации профессиональных страховых брокеров. Компания обладает разветвленной региональной сетью (филиалы в 63 регионах, 11 дирекций в территориальных банках и головной офис в Москве). Число сотрудников региональной сети составляет примерно 368 человек, а количество клиентов превышает 36 тыс. действующих юрлиц. По данным ЦБ, компания обладает только лицензией на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

По словам трех собеседников “Ъ”, «Сбер» допускает закрытие «Страхового брокера Сбербанка». По их словам, брокера могут полностью ликвидировать и перевести продавцов в «СберСтрахование». Кроме того, по словам собеседника “Ъ” на страховом рынке, рассматривается перепрофилирование брокера в другую компанию. Это обсуждается на высоком уровне с участием руководителей блока «Благосостояние» Сбербанка, отмечает он. Обсуждения, как полагают собеседники “Ъ”, связаны с тем, что брокер исчерпал свои продающие возможности. «Потенциал по росту комиссионного вознаграждения исчерпан, план 2024 года выполнен не был. Брокер является олицетворением так называемых ковенантных продаж, которые являются дополнениями к основным продуктам банка (кредит, РКО и пр.)»,— отмечает собеседник “Ъ” из числа страховщиков. Впрочем, в пресс-службе Сбербанка отметили, что планов по закрытию «Страхового брокера Сбербанка» нет.

Сосуществование в контуре финансовой группы собственного страховщика и страхового брокера — нечастая конфигурация, отмечают эксперты. Это вызвано тем, что такое соседство может нести каннибализацию входящего потока новых страховых договоров — часть клиентов будут перенаправлены не в страховщика группы, а в иные страховые компании, при этом финансовая группа в целом получит лишь комиссионный доход от действий брокера, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Цель страховщиков группы — доля рынка и привлечение клиентов, брокера — заработок на комиссии от страховых продуктов сторонних страховщиков, поясняет собеседник “Ъ” из числа страховщиков.

При этом, по словам экспертов, ликвидация брокера может повлечь серьезные риски для группы. Минусы заключаются в возможной потере компетенций, если часть сотрудников уйдет, равно как и возможен уход вслед за ними части клиентов, указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Кроме того, могут возникнуть репутационные издержки, а также вероятно ослабление общей страховой экспертизы холдинга, поскольку брокеры традиционно обладают более широким представлением о рыночных предложениях, отмечает директор департамента «Страхование» «Рексофта» Никита Евсеенко.

В связи с этим более рациональным решением выглядит перепрофилирование брокера в новую структуру, говорят эксперты. «Наиболее перспективными направлениями могут стать консалтинговое агентство по риск-менеджменту для корпоративных клиентов, использующее уже имеющуюся экспертизу, сервисная компания, предоставляющая услуги по сопровождению страховых случаев, или современный агрегатор страховых предложений, который сможет сравнивать условия различных страховщиков и предлагать оптимальные решения с меньшими операционными издержками, чем классический брокер»,— считает господин Евсеенко.

Юлия Пославская