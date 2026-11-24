«Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев», — подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении.