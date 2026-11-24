Путин пообещал, что Россия будет расширять рынки сбыта энергоносителей
Россия будет искать новые рынки сбыта энергоносителей и развивать маршруты поставок, в том числе по Северному морскому пути. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании правительственной комиссии по развитию ТЭК. Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись и стенограмму вступительного слова президента.
Россия никогда не ограничивала экспорт российских энергоносителей в Европу, это делают своими руками европейские лидеры, считает господин Путин.
«Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев», — подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении.
«Наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше», — предостерег президент.
В ответ на европейские вызовы господин Путин призвал развивать транспортную инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока, так как спрос на энергоносители в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. По мнению президента, российский ТЭК обязан предвидеть изменения на мировых рынках и реагировать на них так, чтобы сохранять конкурентоспособность.