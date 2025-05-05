Ультраправый кандидат Симион лидирует на выборах президента в Румынии

На президентских выборах в Румынии лидирует ультраправый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. Об этом говорят предварительные данные избирательной комиссии страны. Политик поддерживает снятого с выборов Кэлина Джорджеску, которого обвиняют в связях с Россией.

После подсчета более 97% бюллетеней, господин Симион лидирует с 40,09% голосов. На втором месте — глава правящей партии Крин Антонеску с 20,70% голосов. На третьем — мэр Бухареста Никушор Дан с 20,60%.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет проведен второй тур голосования, который назначен на 18 мая.

В декабре Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, в которых победил кандидат Кэлин Джорджеску, который придерживается правых взглядов и считается на Западе пророссийским политиком. Первый тур был организован повторно. Джордже Симион обещает в случае своей победы сделать господина Джорджеску премьер-министром.

Подробнее — в материале «Ъ» «От перемены мест кандидатов итог не меняется».